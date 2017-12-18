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ABD Başkanı Donald Trump geri adım attı!

ABD Başkanı Donald Trump geri adım attı!.12193
  • Giriş : 18.12.2017 / 12:32:00

ABD Başkanı Donald Trump, Mueller konusunda geri adım attı.

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20 Ocak'ta görevi Barack Obama'dan devralan ve o günden sonra hakkında açılan Rusya soruşturması ile mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel savcı Mueller'in işine son vermeyi düşünmediği öğrenildi.

Camp David'den Beyaz Saray'a dönen Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, "Savcı Mueller'in işine son vermeyi düşünüp düşünülmediği" şeklindeki soruya, "Hayır, düşünmüyorum." yanıtını verdi.

ABD basını hafta sonunda Trump'ın ABD Başkanlık seçimi öncesi "Trump ve Rusya arasındaki ilişki iddialarını" takip eden Mueller'in görevine son vereceğini ileri sürmüştü.

ABD basını, Trump'ın bu girişimi Kongre'nin Noel tatilinde gerçekleştireceğini öne sürmüştü.

Demokrat Parti California temsilci Adam Schiff de bu iddiaları doğrulayarak ABD Kongresinde cuma günü bu ihtimalin konuşulduğunu söylemişti.

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