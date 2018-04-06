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ABD Başkanı, Katar Emiri ile görüşecek!

ABD Başkanı, Katar Emiri ile görüşecek!.16154
  • Giriş : 06.04.2018 / 10:49:00

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Al Sani ile görüşecek.

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Sepet Beşik

Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 10 Nisan'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşeceği duyuruldu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine, ayrıca ortak güvenlik ve ekonomi temelli önceliklerin geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağı belirtildi.

Son olarak Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşen ve Ortadoğu politikaları anlamında Riyad ile kayda değer bir yakınlaşma içinde olan Trump'ın, Katar Emiri ile yapacağı görüşmelerin hem Körfez politikalarını hem de Suriye konusundaki gelişmeleri etkileyebileceği kaydediliyor.

TRT

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