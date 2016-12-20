Facebook Twitter Rss

ABD Başkanı Obama 78 mahkumu affetti

ABD Başkanı Obama 78 mahkumu affetti.15791
  • Giriş : 20.12.2016 / 14:50:00
  • Güncelleme : 20.12.2016 / 14:47:00

Barack Obama, Noel öncesi 78 mahkum için özel af çıkardı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, 'özel af' yetkisini kullanarak 78 mahkum için önemli bir karar imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Obama'nın toplam 231 mahkum için "özel af" yetkisini kullandığı bildirildi. Cezası kaldırılan veya hafifletilen mahkumların önemli bir bölümünün, şiddete bulaşmamış kişiler arasından belirlenen "uyuşturucu madde ile ilgili suçlardan" ceza almış kişiler olduğu kaydedildi. Obama'nın başkanlık görevi boyunca çok sayıda mahkum için af yetkisini kullandığı belirtilen açıklamada, 20 Ocak'ta görevinden ayrılana kadar Obama'nın başka mahkumları da affedeceği ifade edildi. Görev süresi içinde en fazla sayıda mahkumu affeden başkan olan Obama'nın şu ana kadar bin 324 kişi için "özel af" yetkisini kullandığı belirtildi.

Medvedev: Bunu cezasız bırakmayız

İran'ın Büyükelçisi saldırıya tepki gösterdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Suriye'den yeni haber: Tahliyeler tamamlandı

Suriye'den yeni haber: Tahliyeler tamamlandı

Suriye'nin Halep kentinde muhaliflerin tahliyesinin tamamlandığı bildirildi.

Karlov'a saldırmak Rusya'ya saldırmak gibi!

Karlov'a saldırmak Rusya'ya saldırmak gibi!

Rusya'da Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, büyükelçiye saldırmanın Rusya'ya saldırmak gibi olduğunu sö

 

Cenaze törenine Putin de katılacak

Cenaze törenine Putin de katılacak

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un cenaze törenine Putin de katılacak.

Times: Putin'le Erdoğan'ın mantık evliliği

Times: Putin'le Erdoğan'ın mantık evliliği

İngiliz gazetesi, Erdoğan ve Rus lider hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

 

İran'ın Büyükelçisi saldırıya tepki gösterdi

İran'ın Büyükelçisi saldırıya tepki gösterdi

Rus Büyükelçi Karlov saldırısına İran Büyükelçisi Hasanov'dan tepki geldi.

Putin'den flaş Andrey Karlov talimatı

Putin'den flaş Andrey Karlov talimatı

Rus lidr Vladimir Putin, Andrey Karlov'a yapılan suikast sonrası talimatı verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya