ABD Başkanı Trump, basını tehdit etti
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinde çok sayıda yayın organının kendisi hakkında kasıtlı olarak olumsuz haber yaptığını savundu ve akreditasyon kartlarının alınmasıyla tehdit etti.
Trump, ana akım Amerikan medyasının kendisi hakkında 'yalan haber' yaptığını iddia etti. Basın organlarını, akreditasyon kartlarının alınmasıyla tehdit eden Trump'a, Beyaz Saray Sözcüsü Sanders'tan da destek geldi.
TRUMP VE BEYAZ SARAY'DAN BASINA AÇIK TEHDİT
ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama, Amerikan medyasında geniş yer buldu.
Ana akım Amerikan medyasının kendisiyle ilgili sürekli "yalan haberler" ürettiğini savunan Trump, açıklamasında, "Yalan haber medyası fazla mesai yapıyor. Ekonomi ve diğer alanlardaki başarımıza rağmen bu haber ağının yüzde 91'i hakkımda olumsuz (yalan) haber yapıyor. Neden yozlaşmış durumdayken medya ile çalışmak için bu kadar uğraşıyoruz ki? Akreditasyonlarını geri mi alsak?" ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Basın özgürlüğünü savunuyoruz ancak bazı yalan haberler çok çirkin" ifadelerini kullandı.
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