ABD Başkanı Trump: CNN'den soru almıyorum

İngiltere ziyaretinin ilk gününde The Sun gazetesine verdiği röportaj hakkında açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ifadelerinin çarpıtıldığını iddia etti.Trump, The Sun gazetesine verdiği röportajı yalanlayarak "Başbakan May’i eleştirmedim. May’e saygım vardır. Benim söylediğim şeyler doğru aktarılmadı, bunlar yalan haber" dedi.İki liderin açıklamalarından sonra sıra basının sorularını cevaplamaya geldiğinde Trump ve CNN muhabirleri arasında soğuk rüzgarlar esti. Trump CNN’den soru almayı reddederek "CNN sahte haberler yapıyor, CNN’den soru almıyorum. Fox'tan John Roberts devam et" dedi.İngiltere Başbakanı Theresa May ise o anları gülümseyerek izledi.Sputnik