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ABD Başkanı Trump'ın gökdeleninde yangın!

ABD Başkanı Trump'ın gökdeleninde yangın!.26674
  • Giriş : 08.04.2018 / 08:55:00

ABD'nin New York kentinde bulunan Trump Tower'da yangın çıktı.

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Sepet Beşik

ABD Başkanı Donald Trump’un sahibi olduğu gökdelenin 50 katında yerel saat ile akşam saat 18.00 civarında çıkan yangın hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yangın ihbarını alır almaz 150’ye yakın itfaiye ekibi ve çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi. Başkan Trump’un New York’ta geldiğinde aynı binada evi ve ofisinin bulunduğu bildirildi.

NEW YORK İTFAİYESİ SEFERBER OLDU

New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilileri Midtown’da bulunan gökdelende çıkan yangını söndürmek için seferber olduklarını belirtti. İtfaiye ekipleri yangını diğer katlara sıçramadan söndürme çalışmalarına başlarken bölge yaya ve araç trafiğine de kapatıldı. FDNY Başkanı Roger Sakowich, söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiyecinin yaralandığını ve başka ölen yada yaralananın olmadığını açıkladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yangın ile ilgili açıklama yaptı. Trump, “Trump Tower’da yangın çıktı. Çok Sınırlı. İyi inşa edilmiş bina. İtfaiyeciler iyi bir iş yaptı. Teşekkür ederim” dedi.

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