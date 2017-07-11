ABD Başkanı Trump'ın oğlu CNN'i füzeyle vurdu!
20 Ocak'ta göreve geçtiğinden beri yaptıklarıyla dünya gündeminden düşmeyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu sosyal medyada paylaştığı video olay yarattı.
Fox News dışındaki kanalları ‘yalan haber medyası’ olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın CNN’e yönelik tutumu ailenin tüm üyelerine sirayet etmişe benziyor. Zira Trump’ın, ABD başkanı olmasının ardından işleri devrettiği büyük oğlu Donald Trump Jr. da babası gibi CNN’i hedef alan bir video yayınladı.
1986 yapımı Top Gun filminden bir sahnenin montajlanmış halini Instagram hesabından paylaşan Trump Jr, “Gördüklerim içinde en iyilerinden biri” diye yazdı. Videoda, bir savaş uçağı kullanan Trump’ın üzerinde CNN logosu olan bir başka uçağı vurduğu görülüyordu.
SPUTNİK
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