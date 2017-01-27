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ABD Başkanı Trump: Madonna iğrenç biri

ABD Başkanı Trump: Madonna iğrenç biri.18628
  • Giriş : 27.01.2017 / 16:38:00

ABD Başkanı Donald Trump, Madonna hakkında açıklama yaptı.

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Dünyaca ünlü sanatçı Madonna ile Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump arasındaki gerginlik bitmiyor. Trump son açıklamasından ünlü sanatçıyı iğrenç biri olarak nitelendirdi ve Madonna'nın söylediği sözün utanç verici olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü'nde sahne alan ve 'Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı düşündüm' diyen pop yıldızı Madonna için 'iğrenç' ifadesini kullandı.

Dailymail'in haberine göre Fox'tan Sean Hannity'nin programına katılan Trump, göreve geldiğinden beri ikinci kez röportaj verdi.

Trump karşıtı 'Kadınlar Yürüyüşü' gösterisine katılan Madonna'nın 'Beyaz Saray'ı uçurmayı düşündüm fakat bunun hiçbir şey değiştirmeyeceğini biliyordum' sözlerini değerlendiren ABD Başkanı, "Gerçekten, o (Madonna) iğrenç. Bence kendisine çok kötü zarar veriyor. Bence amaca zarar veriyor." diye konuştu.

Trump, "Bence söylediği şey ülkemiz için utanç verici" dedi.

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