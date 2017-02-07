ABD Başkanı Trump: Obama beni seviyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin çiçeği burnunda başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi devraldığı Obama ile ilgili konuştu ve aralarındaki fikir ayrılıklarına rağmen birbirleri ile iyi anlaştıklarını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, 2016'daki seçim kampanyası sırasında birbirlerine yüklenmelerine rağmen, ABD eski başkanı Barack Obama'yla birbirlerini sevdiklerini söyledi.
Fox News kanalından Bill O'Reilly'e verdiği röportajda Trump, Obama'yla gerçekten iyi anlaştıklarını ve bunun 'çok ilginç bir fenomen' olduğunu belirtti.
AP'nin haberine göre Trump, "O bunu kabul eder mi bilmiyorum ama beni seviyor. Onu seviyorum" dedi.
İkili, Trump'ın seçim kampanyası boyunca birbirlerine yönelik ağır sözler sarf etmişti. Trump, Obama'nın DEAŞ'ı kurduğunu iddia ederken, Obama ise Trump'ın ülkeye yönetmek için donanımlı olmadığını ifade etmişti.
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