Facebook Twitter Rss

ABD Başkanı Trump: Obama beni seviyor

ABD Başkanı Trump: Obama beni seviyor.20087
  • Giriş : 07.02.2017 / 10:23:00

ABD Başkanı Donald Trump, Obama'ya ilişkin açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Amerika Birleşik Devletleri'nin çiçeği burnunda başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi devraldığı Obama ile ilgili konuştu ve aralarındaki fikir ayrılıklarına rağmen birbirleri ile iyi anlaştıklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2016'daki seçim kampanyası sırasında birbirlerine yüklenmelerine rağmen, ABD eski başkanı Barack Obama'yla birbirlerini sevdiklerini söyledi.

Fox News kanalından Bill O'Reilly'e verdiği röportajda Trump, Obama'yla gerçekten iyi anlaştıklarını ve bunun 'çok ilginç bir fenomen' olduğunu belirtti.

AP'nin haberine göre Trump, "O bunu kabul eder mi bilmiyorum ama beni seviyor. Onu seviyorum" dedi.

İkili, Trump'ın seçim kampanyası boyunca birbirlerine yönelik ağır sözler sarf etmişti. Trump, Obama'nın DEAŞ'ı kurduğunu iddia ederken, Obama ise Trump'ın ülkeye yönetmek için donanımlı olmadığını ifade etmişti.

İsrail'e hem ziyaret hem kınama

Bakan: 3 denetim aşaması var

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İran'dan Trump'a nükleer anlaşma yanıtı

İran'dan Trump'a nükleer anlaşma yanıtı

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim yükseliyor.

Gizli hapishanede 13 bin idam!

Gizli hapishanede 13 bin idam!

Uluslararası Af Örgütü, Suriye ile ilgili korkunç bir iddiayı gündeme getirdi.

 

Trump'ın başvurusu mahkemece reddedildi

Trump'ın başvurusu mahkemece reddedildi

ABD Başkanı Trump'ın ısrarına karşı mahkeme kararlı hareket ediyor.

Trump: ABD masum mu sanıyorsunuz?

Trump: ABD masum mu sanıyorsunuz?

Donald Trump, ülkesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

Trump'tan şok Tweet'ler!

Trump'tan şok Tweet'ler!

Kararları ve sözleri ile gündemden düşmeyen Trump, yine dünyayı salladı.

İran'dan ABD'ye: Bomba yağdırırız!

İran'dan ABD'ye: Bomba yağdırırız!

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya