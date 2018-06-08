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ABD Başkanı Trump: Rusya G-7'de olmalı

ABD Başkanı Trump: Rusya G-7'de olmalı.18698
  • Giriş : 08.06.2018 / 19:51:00

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yla ilgili önemli bir çağrıda bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, 2014'te G-7'den dışlanan Rusya'nın yeniden birliğe alınması gerektiğini savundu.

ABD Başkanı Trump, Kanada'da yapılacak G-7 zirvesi için bu ülkeye hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'RUSYA YENİDEN BİRLİĞE DÖNMELİ'

Rusya hakkındaki bir soruya cevap veren Trump, 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinin ardından G-7'den dışlanan Rusya'nın yeniden birliğe dönmesi gerektiğini ifade etti. Trump, "Rusya bu toplantılarda olmalı, bunun bir parçası olmalı." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, kendisinin Rusya'ya karşı en sert kişi olduğunu ve 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerinde kendi seçim ekibi ile Moskova arasında hiçbir gizli iş birliğinin olmadığını savundu.

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