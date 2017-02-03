ABD Başkanı Trump'tan İsrail'e ilk uyarı
İsrail'in Filistin topraklarında yasa dışı olarak inşaa ettiği proje hakkında açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'e ilk uyarısını yaptı. Trump, seçim sürecinde İsrail'e koşulsuz destek vereceğini açıklamıştı.
Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada İsrail’in yeni yerleşim birimi inşasının barış görüşmelerine yardımcı olmayacağı belirtilerek durdurulması istendi. Trump ve Netanyahu’nun 15 Şubat’ta yapacağı resmi görüşmede bu konunun da gündemde olacağı bildirildi. Trump’ın göreve geldiği 20 Ocak’tan bu yana İsrail Batı Şeria topraklarında inşa edilecek 5 bin yeni konut projesi açıkladı.
İsrail'in Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için Trump'tan söz almasının ardından böyle bir uyarının gelmesi şaşkınlığa neden oldu. Trump’ın İsrail’e atadığı yeni büyükelçi David Friedman ise İsrail’in Batı Şeria’daki konut inşaatlarına finans sağlamakla tanınıyor.
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