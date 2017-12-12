Facebook Twitter Rss

ABD Başkanı Trump'tan taciz iddiasına yanıt

ABD Başkanı Trump'tan taciz iddiasına yanıt.16406
  • Giriş : 12.12.2017 / 17:42:00

ABD Başkanı Donald Trump'tan taciz iddiasına yanıt geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Trump, 3 kadının ortak bir basın toplantısı ile kendisini cinsel tacizle suçlamasına Twitter'dan yanıt verdi.

 

Jessica Leeds, Samantha Holvey, ve Rachel Crooks'un, canlı yayınlanan basın toplantısında cinsel taciz ve saldırı iddialarını dile getirmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump 'Demokratların komplosu' olduğunu ileri sürdüğü taciz iddiaları için, 'yalan haber' dedi.

İddia sahibi kadınlardan Samantha Holvey, 2006 yılındaki Miss America güzellik yarışması sırasında Trump'ın kendisine ve diğer yarışmacılara sarkıntılık ettiğini iddia etmişti.


Holvey, "Bizi sıraya soktu. Bana bir et parçasıymışım gibi bakıyordu" dedi.

Basın toplantısındaki isimlerden 70 yaşındaki Jessica Leeds ise, 32 yıl önce bir uçuş sırasında yaşandığını iddia ettiği cinsel saldırıyı şöyle anlattı:

"Uçakta yemeğimi bitirdikten hemen sonra üzerime atladı ve beni öpmeye ve sıkıştırmaya başladı. Her tarafıma dokunuyordu."

Pazartesi düzenlenen üçlü basın toplantısının hemen ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Başkan bu iddialara daha önce de yanıt verdi ve yalan olduklarını söyledi" dedi.

Trump hakkında en az 15 taciz iddiası bulunuyor

ABD Başkanı Donald Trump ise Salı günü Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda iddialara şu yanıtı verdi:

"Harcadıkları binlerce saate ve milyonlarca dolara karşın, Demokratlar Rusya ile gizli görüşmeleri kanıtlamayı başaramadı. Bu yüzden yalan suçlamalarla, hiç tanımadığım veya tanışmadığım kadınların üretilmiş hikayelerine yöneliyorlar. 

Ortak basın toplantısında cinsel saldırı ve taciz iddialarını dile getiren 3 kadın Trump hakkında, Kongre soruşturması açılmasını talep etti.

Donald Trump'ın nüfuzunu kullanarak "kadınların vajinalarını elleyebildiğini" söylediği bir konuşma kaydı, seçim kampanyası döneminde ortaya çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında en az 15 taciz iddiası bulunuyor.

BBC

Kabe örtüsü serili tabutu Erdoğan taşıdı!

Kılıçdaroğlu, Hanuka Bayramını kutladı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Almanya'dan flaş 'Peşmerge eğitimi' kararı!

Almanya'dan flaş 'Peşmerge eğitimi' kararı!

Peşmerge Güçleri’ne verilen askeri eğitimin süresi, Federal Alman Parlamentosu tarafından uzatıldı.

ABD ve Rusya arasında bu kez 'Ay' gerginliği

ABD ve Rusya arasında bu kez 'Ay' gerginliği

ABD ve Rusya arasında yaşanan gerginlik bu kez uzaya taşındı

 

Gözaltına alınan Cumhurbaşkanı serbest!

Gözaltına alınan Cumhurbaşkanı serbest!

Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili serbest bırakıldı.

Putin'den Ankara'ya PYD teklifi!

Putin'den Ankara'ya PYD teklifi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dengeleri değiştirecek açıklamalarda bulundu.

 

Binyamin Netanyahu, o ülkede protesto edildi!

Binyamin Netanyahu, o ülkede protesto edildi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Brüksel'de protesto edildi.

Putin emri verdi! Ordu çekiliyor

Putin emri verdi! Ordu çekiliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beşar Esad ile görüştü.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya