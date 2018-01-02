ABD Başkonsolosluğu önünde kuyruk
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan vize krizinin aşılması sonrası, İstanbul Başkonsolosluğu önünde vize kuyrukları oluştu.
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