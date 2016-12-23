ABD bu kez de yılbaşı öncesinde uyardı
Amerikan Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı. Zaman zaman Türkiye'deki vatandaşlarına güvenlik uyarılarında bulunan ABD, bu uyarılara bir yenisini ekledi.
Açıklamada, "aşırılıkçı grupların Türkiye çapında ABD vatandaşlarının yaşadığı veya ziyaret ettiği yerlerde saldırı düzenleme konusundaki saldırgan çabalarının sürdüğü" belirtildi, "2016'nın sonuna yaklaşırken, Amerikan vatandaşları Noel tatili ve yeni yıl kutlamaları için kalabalık yerlere giderken bu durumu göz önünde bulundurmalı" denildi.
Açıklamada, "Kalabalıkların arasına girmekten, özellikle de Batılıların, turistlerin ve yabancıların sık gittiği bilinen restoran, ticari merkezler, ibadethane, ulaşım merkezleri ve diğer yerlerden mümkün olduğunca kaçının" ifadesi kullanıldı.
DİĞER HABERLER
10 bin kişiye sosyal medya davası!
İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal medya soruşturması ile ilgili açıklama geldi.
Flaş uyarı! İstanbul'da sular kesilecek
İstanbullulara kötü haber geldi. Şehirde 20 saatlik kesinti yaşanacak.
Bakanlık'tan Fırat Kalkanı açıklaması
Fırat Kalkanı Harekatı hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.