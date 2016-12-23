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ABD bu kez de yılbaşı öncesinde uyardı

ABD bu kez de yılbaşı öncesinde uyardı.23430
  • Giriş : 23.12.2016 / 19:41:00
  • Güncelleme : 23.12.2016 / 19:41:59

Amerikan Büyükelçiliği, Türkiye'de bulunan vatandaşları için yılbaşı öncesi uyarıda bulundu.

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Amerikan Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı. Zaman zaman Türkiye'deki vatandaşlarına güvenlik uyarılarında bulunan ABD, bu uyarılara bir yenisini ekledi.

Açıklamada, "aşırılıkçı grupların Türkiye çapında ABD vatandaşlarının yaşadığı veya ziyaret ettiği yerlerde saldırı düzenleme konusundaki saldırgan çabalarının sürdüğü" belirtildi, "2016'nın sonuna yaklaşırken, Amerikan vatandaşları Noel tatili ve yeni yıl kutlamaları için kalabalık yerlere giderken bu durumu göz önünde bulundurmalı" denildi.

Açıklamada, "Kalabalıkların arasına girmekten, özellikle de Batılıların, turistlerin ve yabancıların sık gittiği bilinen restoran, ticari merkezler, ibadethane, ulaşım merkezleri ve diğer yerlerden mümkün olduğunca kaçının" ifadesi kullanıldı.

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