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ABD Büyükelçiliği kapalı!

ABD Büyükelçiliği kapalı!.20467
  • Giriş : 09.10.2017 / 09:06:00

Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliği ve konsoloslukları bugün kapalı.

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ABD ile Türkiye gerilimi devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliği ve konsoloslukları bugün kapalı olacağı açıklandı. Kapatılama nedeni olarak 'Kristof Kolomb Günü' açıklandı.

ABD Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ile Konsoloslukları, 9 Ekim 2017 tarihinde Kolomb Günü dolayısıyla kapalı olacaktır" denildi

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