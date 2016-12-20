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ABD diplomat evinin önünde vuruldu

ABD diplomat evinin önünde vuruldu.18857
  • Giriş : 20.12.2016 / 10:22:00
  • Güncelleme : 20.12.2016 / 10:20:27

Sabaha karşı ABD Büyükelçiliği önünde silahlı bir saldırı gerçekleştirildi.

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Ankara karıştı. Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yapılan saldırı sonrası olay yerine yakın mesafede bulunan ABD Büyükelçiliği'ne sabaha karşı saldırı gerçekleştirildi.

Olay saat 04.00 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ismi öğrenilemeyen bir şahıs, ABD Büyükelçiliği önünde elindeki silahla havaya bir el ateş etti. Büyükelçilik çevresinde bulunan polisler, şahsa müdahalede bulundu. Saldırgan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Saldırgan şahıs polis otosuna bindirilirken, “Allah’a yemin ederim. Bizimle oynamayın” diye bağırdı. Olayın, Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a suikast gerçekleştirilen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin yakınlarında gerçekleşmesi paniğe neden oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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