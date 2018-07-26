ABD Büyükelçiliği yanında patlama
Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiği binasının yanında şiddetli bir patlama meydana geldi.
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Terör örgütü PKK, ABD'nin verdiği silahlar karaborsada satıyor.
İsrail: Suriye savaş uçağını engelledik
İsrail ordusu, ülke sınırlarına girmeye çalışan savaş uçağını engellediğini duyurdu.
Küba'nın anayasasından 'komünizm' çıkarılıyor
Küba'nın yeni hazırlanan anayasasından 'komünizm' çıkarılıyor.
Güzellik kraliçesine idam cezası verildi
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