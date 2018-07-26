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ABD Büyükelçiliği yanında patlama

ABD Büyükelçiliği yanında patlama.17070
  • Giriş : 26.07.2018 / 09:12:00

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği yanında büyük bir patlama yaşandı.

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Büyüyen Beşik

Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiği binasının yanında şiddetli bir patlama meydana geldi.

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