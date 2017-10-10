ABD Büyükelçisi Bass'a randevu yok!
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki kriz büyüyor. Adalet Bakanı Gül, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'a randevu vermedi. Bass, yaptığı konuşmasında 'Hükümetten bazıları intikam peşinde' ifadesini kullanmıştı.
17-25 Aralık sürecinde FETÖ’yle iletişim kurduğu ortaya çıkan ABD Konsolosluk çalışanı Metin Topuz’un tutuklanmasından sonra “Hükûmetten bazıları intikam peşinde” açıklaması yapan ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, karşılıklı vize kararlarından sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşmek istedi. Ancak Abdulhamit Gül reddetti.
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett’in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve bu ülkenin Türkiye’deki vize işlemlerini askıya alması kararından dönülmesi yönündeki beklentinin iletildiği bildirildi.
Bass’ın sözlerini ‘bir diplomatın ağzına yakışmayacak bir ifadeler’ olarak niteleyen Bakan Gül şunları kaydetti: “Bu tutuklama kararı, yargının vermiş olduğu bir karardır. Bu hususta hükûmetin hiçbir görevlisi veya hiçbir kurum yargıya ‘şu şekilde karar verin’ diye bir talimat veremez. Türk mahkemeleri ve yargısı bağımsızdır. Bir büyükelçinin Türk yargısına yönelik yapılan bu açıklamalarını kabul etmek mümkün değildir. Herhangi bir talimat ya da bir intikam anlamında hiçbir hükûmet üyesinin çabası olamaz. Böyle bir ifadeyi asla kabul edemeyiz ve doğru bulmayız.”
ABD’nin Türkiye’deki tüm diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya alması kararıyla ilgili Gül, şunları söyledi: “Açıklamada konsolosluk görevlilerinin güvenliğiyle ilgili bir husus ifade ediliyor. Güvenlikle ilgili hangi hususta eksiklik varsa bu konuda ilgili bakanlıklarca gerekli çalışmalar yapılır. Bu son tutuklamayla ilişkin bir konuysa bu hususta Türk yargısının vermiş olduğu bir karardır. Dışişleri Bakanlığımız da ilgili kişinin diplomatik dokunulmazlığı bulunmayan bir kişi olduğunu açıkladı. Bu konuda Türk vatandaşı olan birisiyle ilgili Türkiye’de gerçekleşen fiillerle ilgili yargılama yapması Türkiye’nin kendi hakkıdır. Bu husus bağımsız bir şekilde yargı tarafından sürdürülen bir süreçtir. Bu hususta herkesin saygılı bir şekilde sonucu takip etmesi gerekir. ABD’nin bu gerekçeyle vermiş olduğu kararı gözden geçireceğini ümit ediyorum.”
Büyükelçi John Bass, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada tutuklama kararını bir kez daha eleştirdikten sonra şu ifadelere yer verdi: “Bu, Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı değildir. Yeni vize başvurularının değerlendirilmesinin askıya alınmasıdır. Geçerli vizenizin mevcut olması durumunda, ABD'ye hala seyahat edebilirsiniz. Bu kolay aldığımız bir karar değildir, büyük üzüntüyle aldığımız bir karardır. Vize hizmetlerinin askıya alınmasının insanlara rahatsızlık vereceğinin farkındayız. Uzun sürmeyeceğini umuyoruz.”
TRT
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