ABD Büyükelçisi Bass açıkladı!
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi John Bass, Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilime değindi.
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ABD Büyükelçisi Bass'a randevu yok!
Adalet Bakanı Gül, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'a randevu vermedi.
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