ABD Büyükelçisi Bass için suç duyurusu
ABD ile işler kızışıyor. Samsun'da Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Karadayı, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi John Bass'ın tutuklanması talebiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
ABD Büyükelçisi Bass hakkında tutuklanması için suç duyurusuPaylaşTweetlePaylaşGönderYorum Yap
Ahmet Kabadayı, Samsun Adliye Sarayına giderek ABD Ankara Büyükelçisi John Bass hakkında Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına gönderilmek üzere Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak istedi. Kabadayı’nın suç duyurusu öncesi Samsun Adliyesi önünde basın açıklaması yapma isteği OHAL’e takıldı. Adliyede görevli polisler Ahmet Kabadayı’nın basın açıklaması yapması için gerekli izninin olup olmadığını sordu. Kabadayı bu konuda bir izin almadığını söyleyince kendisinin Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü ile görüşmesi sağlandı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ile telefonla görüşen Ahmet Kabadayı, OHAL olduğu için basın açıklaması için Samsun Valiliğinden izin alması gerektiğini öğrenince basın açıklamasından vazgeçti. Adliye binasına giren Ahmet Kabadayı, John Bass hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ahmet Kabadayı’nın suç duyurusu dilekçesinde şu sözler yer aldı: "Sayın savcım, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi olarak ülkemizde görev yapan John Bass, görevini kötüye kullanmak sureti ile uluslararası bir suç işlemiştir. Şöyle ki; Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin almış olduğu terörle mücadele kapsamındaki Kanun Hükmündeki Kararnameleri eleştirmiş, iç siyasetimize ve içişlerimize müdahale etmiştir. Artvin ilini ziyaret kapsamında geçmiş, Artvin ilinde faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarını yer altı kaynaklarımızın yerli ve milli yatırımcılarımız tarafından çıkarılmaması hususunda casusluk faaliyetleri yapmak sureti ile halkı milli iradeyle seçilmiş olan hükümete karşı ayaklanmaya sebebiyet vermiştir. Nedeni ise çok açık ve net olarak tahmin edilmektedir. Amaç Artvin’deki yer altı kaynaklarımızı Fetullahçı Terör Örgütü ile birlikte ülkemize darbe yapıp savaş çıkartıp yer altı kaynaklarımızı pay edeceklerdi. Son olarak yapmış olduğu açıklamada ’Türkiye’de 9,5 aydır DEAŞ eşlemi yapmıyorsa bu DEAŞ vazgeçti anlamına gelmez’ demek suretiyle ülkemizi alenen tehdit etmiştir. Yukarıda belirttiğim eylemleri sebebi ile John Bass isimli büyükelçiden şikayetçiyim. Dilekçemin ivedilikle işleme konulmasını, ilgili ceza kanunları gereğince ülkesine çıkış yasağı konulmasını, tutuklanması ve tutuklu olarak yargılanmasını talep ve arz ederim."
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