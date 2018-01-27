ABD, DAEŞ'i vurayım derken askerleri vurdu
Amerika Birleşik Devletleri, Enbar'da tarihi bir hata yaptı. ABD, DAEŞ üyelerine yönelik düzenlediği hava operasyonunda teröristleri vurayım derken Irak askerlerini vurdu.
ABD'nin Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına düzenlediği hava saldırısında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı iddia edildi.
Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD'ye ait askeri helikopterlerin Enbar vilayetine bağlı Bağdadi nahiyesinde DEAŞ mensuplarına düzenlediği hava saldırısında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Yaralılar arasında Bağdadi Nahiyesi Müdürü ile Polis Dairesi Müdürü'nün de olduğu belirtildi. Bağdadi nahiyesinde ABD güçlerine ait "Ayn el-Esed" askeri üssü bulunuyor.
HÜRRİYET
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