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ABD'de alarm! Zaman daralıyor!

ABD'de alarm! Zaman daralıyor!.24721
  • Giriş : 10.09.2017 / 08:33:00

ABD'nin Florida eyaletinde beklenen kasırga dolayısıyla milyonlarca kişi tahliye ediliyor.

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Sepet Beşik

Onlarca kişinin ölümüne yol açen ve şiddetlenerek yoluna devam eden Irma Kasırgası Karayipleri, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika ve Küba'yı vurdu. Kasırga şimdi de ABD'nin Florida eyaletini vuracak. 

Karayipler’de Bahamalar ve Küba’nın kuzeyini en üst seviye tahribat derecesi olan 5’inci kategoride geçen cuma günü etkili olan Irma kasırgasının Florida’ya doğru ilerlerken şiddetini biraz yitirmeye başladı ve 4’üncü kategoriye geriledi. Ancak yine de kasırga gerçek bir tehdit olmaya devam ediyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) Irma’nın saatte 215 kilometre hızda rüzgârlara yol açtığını bildirdi. Irma’nın ABD’de ana karaya bugün ulaşması bekleniyor. Kasırganın güzergâhında bulunan başta Florida olmak üzere North Carolina, South Carolina, Georgia ve Virginia eyaletlerinde kısmen veya eyalet genelinde acil durum ilan edildi.    

NÜFUSUN DÖRTTE BİRİ

Eyalet yetkilileri kasırganın etkili olacağı Florida’da yaşayan toplam nüfusunun yüzde 25’inden fazlasına denk gelen 5 milyon 600 bin kişinin tahliye edileceğini açıkladı. Georgia eyaletinde de 540 bin kişinin kıyı bölgelerinden tahliyesi kararı alındı. Bu tahliyelerin ülkede gerçekleştirilen en büyük tahliyelerden biri olacağı hatta rekor düzeye ulaşacağı belirtiliyor.    

OTELLERE YERLEŞTİRİLDİLER

Miami-Dade idari bölgesinde 10 bin kişi kasırga nedeniyle barınaklarda yaşamaya başladı. ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), Florida’daki barınakların 1 milyon kişiyi alabileceğini duyurdu. Kasırga nedeniyle yeni barınaklar açılırken, Atlanta’da birçok otele tahliye edilen vatandaşlar yerleştirildi. Irma’nın Florida dışında North Carolina, South Carolina, Georgia ve Tennessee’de de şiddetli yağışlara neden olması öngörülüyor.     

BAŞKAN VE VALİ UYARDI

ABD Başkanı Donald Trump ve Florida Valisi Rick Scott kasırga uyarısı yaptı. Florida Valisi Scott, kasırga konusunda eyalet sakinlerine yaptığı uyarıda, “Zamanımız daralıyor. Tahliye bölgesindeyseniz şimdi gitmeniz gerekiyor. Bu, eyaletin daha önce hiç görmediği derecede yıkıcı bir fırtına” ifadelerini kullandı. Trump da, Irma kasırgasının “kesinlikle yıkıcı potansiyeli olan bir fırtına” olduğunu söyledi.

Hürriyet

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