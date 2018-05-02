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ABD'de askeri kargo Herkül tipi uçağı düştü

ABD'de askeri kargo Herkül tipi uçağı düştü.17002
  • Giriş : 02.05.2018 / 21:05:00

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kargo uçağının düştüğü öğrenildi.

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Büyüyen Beşik

ABD'den son zamanlarda sıklıkla gelen uçak düşme hadisesine bir yenisi daha eklendi.

Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde seyir halinde olan C-130 Herkül tipi askeri kargo uçağı, henüz belli olmayan bir nedenle düştü.

Olayda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı.

Başvuruya birlikte gidecekler

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