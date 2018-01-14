ABD'de 'balistik füze' paniği!
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Pasifik Komutanlığı, Hawaii'yi tehdit eden bir balistik füze tespit edememiştir. Hawaii eyaleti en yakın zamanda bir düzeltme mesajı yayınlayacaktır." ifadesine yer verildi.
Sabah saatlerinde ABD'nin batı yakasında yaşayan halkın telefonlarına "Hawaii'yi vurmak üzere balistik bir füze fırlatıldı. Derhal güvenli bir yer bulun. Bu bir tatbikat değildir." yazan mesaj atıldı.
ABD ile Kuzey Kore arasındaki füze krizinin tırmandığı bir anda gelen alarm, halk arasında büyük paniğe yol açtı.
Alarmdan 38 dakika sonra ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı, alarmın yanlış olduğunu duyurdu.
Nükleer saldırı durumunda ABD'nin batı yakasına ve Büyük Okyanus'un çeşitli yerlerinde kurulu füze tespit radarları, yapılan bir saldırıyı önceden bölge komutanlıklarına iletiyor.
Kamusal uyarılar da bu radarlardan verilen alarmlar üzerinden yapılıyor.
Söz konusu yanlış alarmın nasıl verildiği ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Hawaii Acil Durum Dairesi Sözcüsü Richard Repoza, telefonlara gönderilen uyarının yanlış alarm olduğunu açıklarken, olayın soruşturulduğunu söylemişti.
PENTAGON: YANLIŞ ALARM
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hawaii adasına yönelik bir füze saldırısı yapıldığına dair alarmın yanlış olduğunu duyurdu.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Pasifik Komutanlığı, Hawaii'yi tehdit eden bir balistik füze tespit edememiştir. Hawaii eyaleti en yakın zamanda bir düzeltme mesajı yayınlayacaktır." ifadesine yer verildi.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray Sözcüsü Lindsay Walters, Hawaii'deki balistik füze saldırısı uyarısının " sadece bir tatbikat' olduğunu söyledi.
HAWAİİ VALİSİ: TALİHSİZ VE ÜZÜCÜ BİR DURUM
Hawai Valisi David Ige ise yanlış verilen alarmla ilgili yaptığı açıklamada," Çok üzücü ve ve talihsiz bir durum. Herkesten özür diliyorum. Bu olayın tekrarlanmaması için tüm önlemleri alacağız" dedi.
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