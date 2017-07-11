ABD'de de askeri uçak düştü: 16 ölü
Amerika Birleşik Devletleri'nde deniz piyadelerini taşıyan KC-130 Herkül tipi yakıt ikmal uçağı düştü. İçinde bulunan 16 Amerikan askerinin öldüğü öğrenildi. Uçağın enkazından alevler yükseldi.
Düşüş nedeni henüz belirlenemeyen uçağın enkazı Mississippi eyaletine Leflore kasabası yakınlarındaki soya fasulyesi tarlasında yaklaşık 8 kilometrelik alana yayıldı. Uçağın düştüğü bölgede, helikopterlerin de eşlik ettiği arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
TRT
DİĞER HABERLER
DEAŞ Bağdadi'nin ölümünü doğruladı
DEAŞ terör örgütü lideri Bağdadi'nin ölümü örgüt tarafından doğrulandı.
ABD Başkanı Trump'ın oğlu CNN'i füzeyle vurdu!
ABD Başkanı Trump'ın büyük oğlu Trump Jr., CNN'i füzeyle vurdu.
Trump: Rusya ile çalışma zamanı
ABD Başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya hesabı üzerinden Rusya ile ilgili açıklamalarda b
Irak'ta kutlama! Başbakan Musul'da!
Irak'ta ordunun terör örgütü DEAŞ'tan geri almak için uzun süre uğraş verdiği Musul'da mutlu sona ul
Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür!
Alman gazeteci Martin Lejeune, G20 zirvesi için ülkesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Putin: Trump TV'dekinden çok farklı
Rus lider Putin, ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.