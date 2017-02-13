ABD'de göçmenlere operasyon: 600 gözaltı
Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu, gözaltına alınan göçmenler hakkında konuştu. Son bir haftada 600 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bu uygulama Trump'ın seçim sürecinde verdiği sözlerin yerine getirilmesi olarak değerlendirildi.
Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri ve Wisconsin eyaletlerinde ise 200 göçmenin daha gözaltına alındığı vurgulandı.
Yetkililer, New York şehrindeki operasyonların ise bir hafta önce planlandığını ve birkaç hafta önce planlanan ulusal çaptaki operasyonun bir parçası olduğunu söyledi. Bu operasyon kapsamında da 40 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Operasyonların sadece suça karışmış yasa dışı göçmenlere yönelik bir uygulama mı yoksa Trump yönetiminin göçmenler ve vize uygulamaları konusundaki yeni politikalarının bir sonucu mu olduğu konusunda kesin bilgi verilmedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadaki açıklamasında operasyonları seçim kampanyası sırasında verdiği sözlerin tutulması olarak yorumladı. Ancak İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Gillian Christensen, olayın rutin operasyonlardan ibaret olduğunu ifade etti.
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