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Otomobil kalabalığın arasına daldı!

Otomobil kalabalığın arasına daldı!.23047
  • Giriş : 03.07.2017 / 21:38:00
  • Güncelleme : 03.07.2017 / 21:49:12

ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı. Olay yerinde çok sayıda yaralı varken saldırıya terör şüphesiyle yaklaşıldı

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ABD'nin Boston şehrinde Logan Havalimanı yakınında bir araç kalabalığın içine daldı.

Yayalara çarpan aracın ticari bir taksi olduğu ve olayda en az 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olayın kaza mı yoksa terör saldırısı mı olduğuna yönelik henüz bir açıklama yapılmazken, yerel haber kaynakları olayda terör şüphesinin bulunmadığını duyurdu. Polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı.

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