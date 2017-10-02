ABD'de konsere silahlı saldırı!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde bir konsere gerçekleştirilen silahlı saldırıda kalabalığın üzerine ateş açıldığı öğrenildi. Polisin olaya müdahale ettiği, en az 2 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Saldırının ağır silahlar kullanılarak yapıldığı ifade edildi. Bölgeye SWAT ekipleri sevk edilirken, saldırganın olay yerinden kaçtığı bildirildi.
Las Vegas polisi bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ancak bölgede çatışmaların devam ettiği haberleri geliyor. Olayda kaç saldırgan olduğu henüz bilinmiyor.
Polis insanlara olay yerinden uzak durma çağrısı yaptı. Polisten yapılan açıklamada, operasyonda görev yapan polislerin güvenliği için sosyal medyadan canlı yayın yapılmaması istendi. Olayın ardından bölgedeki havaalanının da kapatıldığı ifade edildi
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Katalonya'da sert müdahale: 337 yaralı
İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde düzenlenen referandum gergin başladı.
Havalimanı bomboş, Barzani çaresiz!
Erbil ve Süleymaniye'de dün 18.00 itibariyle tüm uçuşlar durduruldu, Barzani köşeye sıkıştı.
Çin'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı
Çin'in Sıçuan eyaletinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Irak'ın kuzeyinde çatışma: 1 şehit!
Irak'ın kuzeyindeki Sarebatin bölgesinde büyük bir çatışma çıktı.