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ABD'de konsere silahlı saldırı!

ABD'de konsere silahlı saldırı!.23687
  • Giriş : 02.10.2017 / 10:21:00
  • Güncelleme : 02.10.2017 / 10:21:07

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir konsere silahlı saldırı düzenlendi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde bir konsere gerçekleştirilen silahlı saldırıda kalabalığın üzerine ateş açıldığı öğrenildi. Polisin olaya müdahale ettiği, en az 2 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Saldırının ağır silahlar kullanılarak yapıldığı ifade edildi. Bölgeye SWAT ekipleri sevk edilirken, saldırganın olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Las Vegas polisi bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ancak bölgede çatışmaların devam ettiği haberleri geliyor. Olayda kaç saldırgan olduğu henüz bilinmiyor.

Polis insanlara olay yerinden uzak durma çağrısı yaptı. Polisten yapılan açıklamada, operasyonda görev yapan polislerin güvenliği için sosyal medyadan canlı yayın yapılmaması istendi. Olayın ardından bölgedeki havaalanının da kapatıldığı ifade edildi

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