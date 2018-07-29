ABD'de şok saldırı: en az 10 kişi can verdi
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Orleans kentinde panik havası hakim. Henüz belirlenemeyen nir sebepten dolayı düzenlenen saldırıda en az 10 kişi can verirken 7 kişi de yaralandı.
ABD silahlı saldırının şokunu yaşıyor. ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde Güney Claiborne Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kişilerin en az 10 kişinin öldürüldüğü 7 kişinin de yaralandığını açıklandı. New Orleans Polis Departmanı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, silahlı kişileri tespit etmek ve yakalamak için operasyon başlatıldığını duyurdu.
Şehir polis sözcüsü Aaron Looney, New Orleans'taki saldırıda yaralananların Üniversite Tıp Merkezine ve bölgedeki çeşitli hastanelere götürüldüğünü duyurdu.
MİLLİYET
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