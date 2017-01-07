ABD'de havalimanında silahlı saldırı!
ABD, saldırı olayı ile sarsıldı. Elde edilen bilgilere göre saldırıda 5 kişi öldü, bir çok kişi de yaralandı.
Florida'da yerel medyada yer alan haberlerde, Fort Lauderdale Havalimanında silahlı saldırı meydana geldiği ve olayda 5 kişinin öldüğü aktarıldı.
Silahlı saldırıda en az 8 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.
Saldırganı gözaltına alan polis, olayın Terminal 2'nin bagaj teslim bölümünde meydana geldiğini bildirdi.
SİLAHI BAGAJINDAN ÇIKARMIŞ
Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı’nı kana bulayan 26’li yaşlardaki saldırgan Esteban Santiago’nun, saldırıda kullandığı silahı bagajından çıkardığı ortaya çıktı.
Alaska’dan, Kanada bağlantılı olarak Florida’ya gelen Santiago, görgü tanıklarının ifadelerine göre, Terminal 2’de bagajını aldıktan sonra tuvalete gitti. Burada bagajından, check-in işlemini yaptırdığı silahı çıkaran saldırgan hedef gözetmeksizin sağa sola ateş etmeye başladı. Havalimanında büyük bir kaosa yol açan olay sırasında yolcular kendilerini koruyabilmek için apron da dahil değişik yerlere kaçışırken, 5 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 8 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer Santiago’nun, Alaska’dan uçağa bindiği sırada silahını beyan etmiş olduğunu, içinde silah olan bagajın uçağın kargo bölümünde taşınacağından buna izin verildiğini belirttiler.
Polis, olay yerindeki yolcuları güvenlik gerekçesiyle tahliye etti.
Dört terminali bulunan havalimanında günde 73 bin yolcuya hizmet ediliyor.
Havaalanında tesadüfen bulunan Beyaz Saray eski Sözcüsü Ari Fleischer de Twitter mesajında, "Lauderdale Havaalanındayım. Ateş edildi. Herkes kaçıyor." bilgisini verdi.
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