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ABD'de Trump yerine Putin portresi

ABD'de Trump yerine Putin portresi.16668
  • Giriş : 29.07.2018 / 17:31:00

ABD'de hükümet binasında Trump yerine Putin portresi konuldu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde bulunan hükümet binasında şaşırtan bir olay gerçekleşti. Kimliği belirsiz kişiler, eski başkanların tablolarının olduğu duvarın önüne Putin tablosunu koydu.

CNN'in haberine göre, kimliği belirsiz bir kişi tarafından, ABD eski  başkanları George W. Bush ve Barack Obama’nın portrelerinin yanında Başkan Donald  Trump için ayrılan yere bir şövale ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in portresi  koyuldu.

Bir tur gezisi sırasında fark edilen duvarın görüntüsü, Senatör Steve  Fenberg tarafından Twitter’da paylaşıldı.

Duvarda Trump’ın portresinin olması gereken yerin, portreler için  ödeme yapan sivil toplum kuruluşu "Colorado Kültür için Vatandaşlar"a gerekli 10  bin dolarlık bağışın yapılmaması nedeniyle, protesto amacıyla boş bırakıldığı  ileri sürüldü. Olay, ABD basınında "muzip bir eylem" olarak yer aldı.

Putin'in tablosu, binadaki yetkililer tarafından kaldırıldı.

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