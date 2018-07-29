ABD'de Trump yerine Putin portresi
Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde bulunan hükümet binasında şaşırtan bir olay gerçekleşti. Kimliği belirsiz kişiler, eski başkanların tablolarının olduğu duvarın önüne Putin tablosunu koydu.
CNN'in haberine göre, kimliği belirsiz bir kişi tarafından, ABD eski başkanları George W. Bush ve Barack Obama’nın portrelerinin yanında Başkan Donald Trump için ayrılan yere bir şövale ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in portresi koyuldu.
Bir tur gezisi sırasında fark edilen duvarın görüntüsü, Senatör Steve Fenberg tarafından Twitter’da paylaşıldı.
Duvarda Trump’ın portresinin olması gereken yerin, portreler için ödeme yapan sivil toplum kuruluşu "Colorado Kültür için Vatandaşlar"a gerekli 10 bin dolarlık bağışın yapılmaması nedeniyle, protesto amacıyla boş bırakıldığı ileri sürüldü. Olay, ABD basınında "muzip bir eylem" olarak yer aldı.
Putin'in tablosu, binadaki yetkililer tarafından kaldırıldı.
TRT
DİĞER HABERLER
Putin: Rus donanması güçlenecek
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus donanmasının güçleneceği mesajını verdi.
Yunanistan'da ölü sayısı yükseldi
Yunanistan'da çıkan büyük yangında ölü sayısı gün geçtikçe artıyor.