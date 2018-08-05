ABD'de uçak düştü: 5 kişi hayatını kaybetti
Oklahoma'da uçak düşmesi sonucu 5 kişinin feci şekilde can verdiği bildirildi.
Federal Havacılık Dairesinden yapılan açıklamada, tek motorlu küçük uçağın eyaletin kuzeyindeki Ponca kenti yakınlarda kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü bildirildi.
Uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
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