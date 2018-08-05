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ABD'de uçak düştü: 5 kişi hayatını kaybetti

ABD'de uçak düştü: 5 kişi hayatını kaybetti.20236
  • Giriş : 05.08.2018 / 10:44:00

ABD'de sıklıkla kullanılan küçük uçaklardan birisinin düştüğü ve kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Oklahoma'da uçak düşmesi sonucu 5 kişinin feci şekilde can verdiği bildirildi.

Federal Havacılık Dairesinden yapılan açıklamada, tek motorlu küçük  uçağın eyaletin kuzeyindeki Ponca kenti yakınlarda kalktıktan kısa bir süre sonra  düştüğü bildirildi.

Uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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