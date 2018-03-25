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ABD'deki protestolara Beyaz Saray'dan destek

ABD'deki protestolara Beyaz Saray'dan destek.25422
  • Giriş : 25.03.2018 / 09:50:00

ABD’nin başkenti Washington DC'de çoğunluğu öğrenci on binlerce kişinin katıldığı protestoya Beyaz Saray'dan destek geldi.

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Geçen hafta 17 öğrencinin öldürüldüğü Florida eyaletindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nin öncülük ettiği protesto gösterileri Washington DC'nin yanı sıra, New York, Los Angeles, San Francisco ve Chicago gibi ABD'nin büyük kentlerinde de düzenlendi.

Beyaz Saray'dan da protestolara destek veren bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cesur genç Amerikalıların bugün Birinci Madde haklarını icra etmesini alkışlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump için çocukların güvenliğinin en önemli öncelik olduğu vurgulanan açıklamada Trump'ın Kongre'ye konuyla ilgili yasaları geçme çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca "Başkan'ın yasal silahları yasadışı makineli tüfekler haline getiren araçlara yasak getirme sözü üzerine Adalet Bakanlığı cuma günü silah kundağına satış yasağı getirmeye karar verdi." değerlendirmesi yapıldı.

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