ABD'deki Türk heyetinden iyi haber
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, ABD'de bulunan Türk heyetinden güzel haberler geldi. Türk heyetinin Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşeceği bildirildi.
Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD'ye giden Türk heyetinin, ilk toplantısını bugün yapması bekleniyordu.
Adalet, Hazine-Maliye ve Dışişleri bakanlıklarından üçer kişinin bulunduğu Türk heyetinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da yer alıyor.
HÜRRİYET
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