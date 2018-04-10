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ABD'deki Türk restoranında yangın

ABD'deki Türk restoranında yangın.21190
  • Giriş : 10.04.2018 / 10:35:00

ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir Türk restoranında yangın çıktı.

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ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Türk restoranında çıkan yangon dans stüdyosuna sıçrayınca büyük bir panik yaşandı. Burada ders alan öğrenciler son anda canlarını kurtardı.

Beyoğlu Café isimli Türk restoranına ait nargile salonunda başlayan yangın üst kattaki dans stüdyosuna sıçrayınca prova yapan altı genç kız çevredekilerin yardımıyla son anda kurtarıldı. Cep telefonu ile görüntülenen kurtarma anında altı genç kızın son anda çevreden getirilen merdivenle kurtarıldığı görülüyor.

Videoda dans öğrencilerinin üst kattaki pencereye uzatılmasına rağmen kısa gelen merdivene zorda olsa ulaşarak canlarını kurtardığı görülüyor.

Can kaybının yaşanmadığı yangın Edgewater itfaiyesi tarafından söndürülürken, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, restoranın sahibi Murat Öztürkoğlu’na geçmiş olsun diledi.

Edgewater belediye başkanı Michael J. McPartland’dan yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Yalçın, yangında can kaybı olmamasının tesellileri olduğunu kaydederek çalışanlara da geçmiş olsun diledi.

Akşam saatlerinde başlayan yangını İlker Kesiktaş cep telefonu ile görüntülerken arkadaşı İsmail Demir ise videoda merdimeni uzatırken görülüyor.

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