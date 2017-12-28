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ABD'den açıklama geldi!

ABD'den açıklama geldi!.24514
  • Giriş : 28.12.2017 / 16:28:00
  • Güncelleme : 28.12.2017 / 17:28:29

Amerika Birleşik Devletleri'nden vize krizi ile ilgili açıklama geldi.

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ABD Konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanması sonrası gerilen ilişkilerde gelişme yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin bir saat içinde vize ile ilgili açıklama geldi.

Yumuşama sinyali olarak yorumlanan açıklamaların ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıklamıştı.

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