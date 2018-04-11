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ABD'den açıklama geldi: Esad'ı vuracağız

ABD'den açıklama geldi: Esad'ı vuracağız.24514
  • Giriş : 11.04.2018 / 08:30:00
  • Güncelleme : 11.04.2018 / 12:43:26

Amerika Birleşik Devletleri'nden Beşar Esad ile ilgili açıklama geldi.

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Birleşmiş MilletlerGüvenlik Konseyi'ndeki Suriye toplantısında konuşma yapan ABD Temsilcisi Nikki Haley, konseyden çıkan sonuç ne olursa olsun Esad'ı vuracaklarını belirtti.

Suriye lideri Beşar Esad'a 'canavar' benzetmesi yapan Haley, "Rusya'nın elinde çocukların kanı var. Öyle bir noktaya ulaştık ki dünya adaletin yerine geldiği görmek zorunda" diye konuştu. Fransa temsilcisi de “Rusya'nın vetosu olsa da biz kimyasal saldırı ve terörle mücadele konusunda kararlıyız” açıklaması yaptı. İngiltere'nin BM Daimî Temsilcisi Karen Pierce "Seçenekler masada" dedi. Suriye temsilcisi konuşmaya başlayınca ABD, İngiltere ve Fransa Daimî Temsilcileri, salonu terk etti. Daha sonra söz alan Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Alekseevich Nebenzia ise, ABD'nin muhtemel bir Suriye saldırısının 'çok ağır sonuçları' olacağı uyarısını yaptı.

Yapılan oylamada, Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturması ve sorumluların belirlenmesi için BM mekanizması kurulmasını talep eden tasarıyı Rusya veto etti. Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah saldırısı soruşturması talep ettiği tasarı da 9 ülkenin desteğini alamayınca kabul edilmedi.

TRT

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