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ABD'den açıklama: Kaçıyorlar

ABD'den açıklama: Kaçıyorlar.21111
  • Giriş : 18.02.2017 / 08:15:00

Pentagon Sözcüsü, terör örgütü DEAŞ'ın kan kaybettiğini açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nden terör örgütü DEAŞ'a yönelik kritik açıklamalar geldi. Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, örgütün Rakka'daki durumu özetledi ve Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ'ın güç kaybettiğini belirtti.

Pentagon’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davis, Rakka şehrinin kuzey, batı ve güneyden sarıldığını şehrin güneybatısından Deyr ez-Zora çıkan yol dışında DEAŞ’ın kullanabileceği rota kalmadığını söyledi.

"RAKKA'DA SONLARININ YAKIN OLDUĞUNU ANLADILAR"
Rakka’nın güneyinde Fırat Nehri üzerindeki üç köprünün de hava saldırılarıyla kullanılmaz hale getirildiğini belirten sözcü Davis şu ifadeleri kullandı:

“DEAŞ’ın üst düzey liderleri ve birçok bürokratının ve yöneticinin, biliyorsunuz çok bürokratik bir örgüt, Rakka’dan ayrılma sürecini girdiğini ve operasyonlarını nehirden aşağıya doğru taşımaya başladıklarına dair emareler görmeye başladık. Rakka’da sonlarının yakın olduğunu kesinlikle anlamaya başladılar ve şimdi de liderlerinin kaçışını görüyoruz.”

Her an bölge izlendiği için örgütün şehri fark ettirmeden kalabalık bir yabancı savaşçı grubuyla takviye etme imkanının bulunmadığını ifade eden Pentagon sözcüsü, yabancı savaşçı akışı konusunda şunları kaydetti:

“Onların yabancı savaşçı toplama kabiliyetleri oldukça zayıfladı. Bu birkaç faktörün birleşmesi ile oldu: (Yabancı savaşçı akının durma süreci) Türkiye’de başladı. Sınır boyunca harcadıkları çaba ve Cerablus, El Rai ve Dabık arasında alanı temizlemeleri ile başladı o süreç.”

Musul ile birlikte Rakka’nın da DEAŞ’tan alınacağını ifade eden sözcü Rakka’nın Musul kadar büyük olmadığını ve daha kolay alınabileceğini sözlerine ekledi.

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