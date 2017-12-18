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ABD'den bir skandal hamle daha

ABD'den bir skandal hamle daha.24514
  • Giriş : 18.12.2017 / 21:03:00

Amerika Birleşik Devletleri, skandal hamlelerine bir yenisini daha ekledi.

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Sepet Beşik

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararına karşı Filistin'in hazırladığı karar tasarısını görüşmek üzere toplandı. ABD, tasarıyı veto etti.

Türkiye'nin öncülüğünde Mısır'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gündemine getirdiği Kudüs tasarısı, ABD tarafından veto edildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) toplantıda ABD Temsilcisi Nikky Haley, Washington'ın Kudüs ile ilgili önerilen yasa tasarısını veto etti. Böylece tasarı BMGK'den geçemedi

'LAĞVEDİLMELİ'

Sputnik'in haberine göre geçen hafta Filistin Yönetimi tarafından hazırlanan ve BMGK üyesi Mısır tarafından sunulan yasa tasarısı, Kudüs'ün statüsünün iki tarafın da gözetilmesiyle ele alınmasını istiyor. "Kudüs'ün statüsünü ve demografik yapısını değiştiren herhangi bir karar veya eylemin yasal gücü yoktur. Lağvedilmelidir" ifadesi kullanılan tasarıda, Kudüs konusunda BM kararları ile çelişen bir tavır içine girmekten kaçınılması gerektiği belirtiliyor.

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