ABD'den 'Birleşik Kıbrıs' çağrısı!
Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum kesimi lideri Anastasiadis ile yaptığı görüşme sonrası 'Birleşik Kıbrıs' çağrısı yaptı.
TRT
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