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ABD'den birleşik Suriye açıklaması

ABD'den birleşik Suriye açıklaması.24514
  • Giriş : 09.01.2018 / 08:08:00

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye ile ilgili açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Kaosun devam ettiği Suriye ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Bakanlıktan yetkil bir isimden açıklama geldi. İsmini açıklamak istemeyen yetkili, ABD'nin Suriye planlarına değindi.

Üst düzey yetkili, "SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK'nın  ülkenin kuzeyinde elinde tuttuğu yerlerin ABD tarafından bağımsız bölge olarak  tanınacağı" yönünde bölgesel basına yansıyan haberlere vurgu yapılması üzerine,  Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirtti.

Yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birleşik, bütün grupların haklarının  korunduğu demokratik Suriye'yi destekliyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik  Konseyinin 2254 sayılı kararının da öngördüğü siyasal geçiş ve seçim süreci ile  Suriye'nin geleceği, Suriye halkı tarafından desteklenecek. Suriye'deki bütün  taraflara birlikte hareket etmelerini öneriyoruz."

ABD Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada ise Birleşik  Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'nun faaliyetlerini sürdüreceği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, Suriye rejiminin terör örgütü  DEAŞ ile mücadele edecek gücünün olmadığı ifade edildi.

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