ABD'den birleşik Suriye açıklaması
Kaosun devam ettiği Suriye ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Bakanlıktan yetkil bir isimden açıklama geldi. İsmini açıklamak istemeyen yetkili, ABD'nin Suriye planlarına değindi.
Üst düzey yetkili, "SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK'nın ülkenin kuzeyinde elinde tuttuğu yerlerin ABD tarafından bağımsız bölge olarak tanınacağı" yönünde bölgesel basına yansıyan haberlere vurgu yapılması üzerine, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirtti.
Yetkili, şu ifadeleri kullandı:
"Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birleşik, bütün grupların haklarının korunduğu demokratik Suriye'yi destekliyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının da öngördüğü siyasal geçiş ve seçim süreci ile Suriye'nin geleceği, Suriye halkı tarafından desteklenecek. Suriye'deki bütün taraflara birlikte hareket etmelerini öneriyoruz."
ABD Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada ise Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'nun faaliyetlerini sürdüreceği vurgulandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, Suriye rejiminin terör örgütü DEAŞ ile mücadele edecek gücünün olmadığı ifade edildi.
TRT
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