ABD'den Çavuşoğlu ile görüşme için açıklama
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu-Mike Pompeo arasında geçen görüşme hakkında açıklama yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşmegerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı.
Sözcü Nauert, iki bakanın Singapur'da yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bakan Pompeo, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Singapur'da 3 Ağustos'ta ASEAN Bakanlar Toplantısı'nda görüştü.
Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler. İki ülke arasındaki sorunların ortadan kaldırılması için çaba göstermeye devam edileceği konusunda fikir birliğine vardılar."
NTV
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