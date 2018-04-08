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ABD'den 'Doğu Guta' açıklaması

ABD'den 'Doğu Guta' açıklaması.18395
  • Giriş : 08.04.2018 / 08:29:00
  • Güncelleme : 08.04.2018 / 08:33:08

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Doğu Guta ile ilgili bir açıklama yaptı.

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Suriye'de Esed rejiminin Duma'da zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlemesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert, "7 Nisan'da yeniden kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberleri yakından takip ediyoruz. Eğer bu dehşet verici haberler doğrulanırsa acil bir şekilde uluslararası toplumun cevabını gerektirir." ifadesini kullandı.
ABD'nin Suriye'de kimyasal silah kullananları sorumlu tutmak için çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Nauert, Suriye'de Esed rejiminin daha önce de kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığına dikkati çekti.

Nauert, açıklamasına şöyle devam etti:

"Esed rejimi ve destekçileri benzeri saldırılarının tekrarlanmaması adına bir an önce sorumlu tutulmalıdır. Rusya, rejime verdiği sonsuz destekle bu dehşet saldırılardan, sivillerin hedef alınmasından ve Suriye'nin en çaresiz halkına karşı kimyasal silah kullanılmasından pay sahibidir. Rusya, müttefiki Suriye'yi koruyarak Birleşmiş Milletler garantörü olarak verdiği teminatları yerine getirememiştir. Rusya, BM Güvenlik Konseyi ve Kimyasal Silahlar Anlaşması'na ihanet etmiştir."

Sözcü Nauert, ABD'nin, Rusya'ya Esed rejimine verdiği tam desteği bir an önce sona erdirmesi çağrısı yaptığını bildirdi.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgiye göre, Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 40 sivil öldü, yüzlerce sivil gazdan etkilendi.

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