ABD'den 'Doğu Guta' açıklaması

Giriş : 08.04.2018 / 08:29:00

08.04.2018 / 08:29:00 Güncelleme : 08.04.2018 / 08:33:08

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Doğu Guta ile ilgili bir açıklama yaptı.