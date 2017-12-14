ABD'den FETÖ'cüye maaş yanıtı!
15 Temmuz'da ülkeyi kana bulayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması lideri Fethullah Gülen'i Türkiye'ye bir türlü iade etmeyen Amerika Birleşik Devletleri'nden çarpıcı bir açıklama geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın sanık olarak yargılandığı davada ifade veren eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın öne sürdüğü iddialara ilişkin Türkiye'deki bir FBI görevlisinin Türk makamlarınca çağrıldığını doğruladı. Sözcüye ayrıca, New York’taki Hakan Atilla davasında tanık olarak ifade veren eski bir Türk emniyet mensubunun “FBI’ın kendisine 50 bin dolar ödediği, evinin kirasının savcılık tarafından karşılandığı” şeklindeki iddiaları soruldu. Ancak Nauert, bu sorunun Adalet Bakanlığı’na sorulması gerektiğini kaydetti.
Nauert, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin Bir FBI yetkilisinin bu iddialarla ilgili soruları yanıtlamak üzere Türk polis merkezine çağrıldı. Bununla ilgili herhangi bir fikriniz var mı? sorusunu, "Söylediğiniz dava ve ayrıntılarla ilgili sizi Adalet Bakanlığına yönlendirmek zorunda kalacağım. Davaya karışmıyoruz. Adalet Bakanlığı bununla ilgileniyor. Ancak, Türkiyedeki büyükelçiliğimizde FBI ataşesi olarak çalışan kişinin Türk makamlarınca çağrıldığını doğrulayabilirim" diyerek yanıtladı.
Türkiye'den kaçarak, edindiği sahte pasaportla yaklaşık 10 ay önce ABDye gelen ve 17 Aralık soruşturmasında elde edilen belgeleri FBI ve savcılık makamına teslim eden eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz, FBI'nın kendisine 50 bin, savcılığın da 900 dolar ödediğini söylemiş, "Oturduğum dairenin kirasını da savcılık ödüyor, evi de onlar tuttu" demişti.
Sözcüye ayrıca, New York’taki Hakan Atilla davasında tanık olarak ifade veren eski bir Türk emniyet mensubunun “FBI’ın kendisine 50 bin dolar ödediği, evinin kirasının savcılık tarafından karşılandığı” şeklindeki iddiaları soruldu. Ancak Nauert, bu sorunun Adalet Bakanlığı’na sorulması gerektiğini kaydetti.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Fransa'da tren kazası: Ölüler ve yaralılar var!
Fransa'nın güneyinde tren ve okul otobüsünün çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
Trump'ın oğlu o soruşturmada ifade verdi!
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu o soruşturma kapsamında ifade verdi.
Hasan Ruhani: Kudüs'ü korumaya hazırız
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kudüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Suudi Arabistan vurdu: 51 kişi can verdi
Suudi Arabistan Yemen'in başkenti San'a hava saldırısı düzenlendi.