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ABD'den FETÖ skandalı!

ABD'den FETÖ skandalı!.13378
  • Giriş : 08.01.2017 / 08:48:00

Amerika Birleşik Devletleri yeni bir skandala daha imza attı.

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Darbe girişimi sonrası ısrarla Türkiye tarafından iadesi istenen FETÖ lideri Fethullah Gülen'le ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde şaşırtan bir gelişme kaydedildi.

Türkiye tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen iade dosyaları ve geçici tutuklama talebinin henüz mahkemeye gönderilmediği öğrenildi.

Adalet Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin girişimlerine rağmen ABD, Gülen'in iadesi ve geçici tutuklama talebine ilişkin adım atmadı. Gülen'e ilişkin ABD'ye gönderilen 4 ayrı iade dosyası ve 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili geçici tutuklama talebinin, ABD Adalet Bakanlığınca ilgili mahkemelere henüz iletilmediği ortaya çıktı. Bakanlık yetkilileri, ABD Adalet Bakanlığına gönderilen iade ve geçici tutuklama taleplerine ilişkin kararların yerel mahkemelerce verileceğine, dosyaların söz konusu mahkemelere henüz gönderilmediğine dikkati çekti. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Fetullah Gülen'in ABD'den iadesiyle ilgili süreç başlatılmış, Adalet Bakanlığı 19 Temmuz 2016'da ABD’ye Gülen hakkında 4 ayrı iade dosyası göndermişti. 10 Eylül 2016'da ise FETÖ elebaşı Gülen'in 15 Temmuz darbe teşebbüsü nedeniyle geçici tutuklama talebi de ABD Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

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