ABD'den flaş açıklama: Esad bir canavar
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir diplomat Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un gün içerisinde bir açıklama yapacağını söyledi.
Gazetecilere konuşan ABD'li diplomat, Tillerson'un yapacağı konuşmada, Beşar Esad'ın bir 'canavar' olduğunu ve Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığını söyleceğini belirtti.
Tillerson'un ayrıca Kuzey Kore'nin diyalog yoluyla nükleer silahlardan arındırılabileceği yönünde inancını tekrarlayacağı ifade edildi.
DİĞER HABERLER
Almanya'dan flaş 'Peşmerge eğitimi' kararı!
Peşmerge Güçleri’ne verilen askeri eğitimin süresi, Federal Alman Parlamentosu tarafından uzatıldı.
ABD ve Rusya arasında bu kez 'Ay' gerginliği
ABD ve Rusya arasında yaşanan gerginlik bu kez uzaya taşındı
Gözaltına alınan Cumhurbaşkanı serbest!
Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili serbest bırakıldı.
Putin'den Ankara'ya PYD teklifi!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dengeleri değiştirecek açıklamalarda bulundu.
Binyamin Netanyahu, o ülkede protesto edildi!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Brüksel'de protesto edildi.