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ABD'den flaş açıklama: Esad bir canavar

ABD'den flaş açıklama: Esad bir canavar.16052
  • Giriş : 12.12.2017 / 20:07:00

ABD'de bir diplomatın yaptığı açıklamada 'Esad bir canavar' ifadesi kullanıldı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir diplomat Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un gün içerisinde bir açıklama yapacağını söyledi.

Gazetecilere konuşan ABD'li diplomat, Tillerson'un yapacağı konuşmada, Beşar Esad'ın bir 'canavar' olduğunu ve Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığını söyleceğini belirtti.

Tillerson'un ayrıca Kuzey Kore'nin diyalog yoluyla nükleer silahlardan arındırılabileceği yönünde inancını tekrarlayacağı ifade edildi.

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