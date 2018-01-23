ABD'den flaş açıklama
ABD Savunma Bakanlığı PYD/PKK unsurlarına mesaj göndererek eğer Afrin'e ilerlemek istenmesi durumunda desteğin kesileceği açıklandı.
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Erdoğan'dan Putin'le 'Suriye' görüşmesi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Putin ile Afrin'deki operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başbakan: Dünyayı onlara dar edeceğiz!
Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonu hakkında açıklama yaptı.
AB'nin açıklamasına Külliye'den yanıt
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Afrin operasyonu ve AB ile ilgili açıklama geldi.
Erdoğan açıkladı: 1 şehidimiz var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu hakkında konuştu.