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ABD'den flaş açıklama

ABD'den flaş açıklama.19583
  • Giriş : 23.01.2018 / 21:03:00

ABD Savunma Bakanlığı tarafından önemli bir açıklama yapıldı.

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Büyüyen Beşik

ABD Savunma Bakanlığı PYD/PKK unsurlarına mesaj göndererek eğer Afrin'e ilerlemek istenmesi durumunda desteğin kesileceği açıklandı.

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