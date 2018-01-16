ABD'den flaş 'Afrin' açıklamaları
ABD, Afrin'in PYD'yi desteklemediklerini bildirerek topu Rusya'ya attı.
Albay Ryan Dillon, basın toplantısındaki bir soru üzerine "Afrin bizim operasyon alanımızda bulunmuyor. Başta Ebu Kemal'in Kuzeyi ve Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere, Orta Fırat Vadisi boyunca kalan ceplerde DEAŞ'ı yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz" açıklamasında bulundu.
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