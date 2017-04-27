ABD'den flaş Sincar açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincara'a düzenlediği hava harekatını değerlendirdi ve S,ncar'ı ziyaret eden ABD'li üst düzey askerin PKK ile görüşmediğini öne sürdü.
Bakanlık Geçici Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında, Amerikalı askerlerin helikopterle bölgeye giderek örgüt üyeleriyle görüşmesiyle ilgili sorularını cevapladı.
Toplantıda Toner'e, "PKK'yi terör örgütü olarak gördüğünüzü belirtiyorsunuz, fakat Türkiye'nin operasyonundan sonra ABD askerlerinin bölgeye gitmesini ve üst düzel bir askerin burada PKK liderleri tarafından karşılanmasını nasıl açıklıyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltildi.
Soruya tepki gösteren Toner, belirtilen fotoğrafları görmediğini, fakat bu soruda Amerikan üst düzey askere karşı saygısızlık olduğunu ileri sürdü.
Toner, "Bahsettiğiniz fotografları görmedim. Fakat üst düzey askerlerin PKK lideleriyle el sıkıştığı ya da görüştüğü yönündeki ifadedeki saygının ciddi şekilde sorgulanmasını isterim." dedi. Toner ayrıca, PKK'yı terör örgütü olarak tanımladıklarını belirtti.
Öte yandan Toner, TSK'nın terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG'ye yönelik operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Operasyonun bir önceki günden farklı yere yapıldığını kaydeden Toner, "Türkiye'nin sınırlarını korumak için PKK terörizmine karşı yaptığı operasyonları destekliyoruz. Bu operasyonlar Türkiye'nin PKK'ya karşı son birkaç yıl içerisinde yaptığı operasyonların bir parçasıdır.'' diye konuştu.
Toner, "Türkiye'nin iki gün önce yaptığı operasyonlarla dün gece yaptığı operasyonların coğrafi olarak bir bağlantısı yoktur." değerlendirmesini yaptı.
TRT
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