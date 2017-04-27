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ABD'den flaş Sincar açıklaması

ABD'den flaş Sincar açıklaması.21111
  • Giriş : 27.04.2017 / 08:33:00

Sincar operasyonu ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincara'a düzenlediği hava harekatını değerlendirdi ve S,ncar'ı ziyaret eden ABD'li üst düzey askerin PKK ile görüşmediğini öne sürdü.

Bakanlık Geçici Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında, Amerikalı askerlerin helikopterle bölgeye giderek örgüt üyeleriyle  görüşmesiyle ilgili sorularını cevapladı.

Toplantıda Toner'e, "PKK'yi terör örgütü olarak gördüğünüzü  belirtiyorsunuz, fakat Türkiye'nin operasyonundan sonra ABD askerlerinin bölgeye  gitmesini ve üst düzel bir askerin burada PKK liderleri tarafından karşılanmasını  nasıl açıklıyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Soruya tepki gösteren Toner, belirtilen fotoğrafları görmediğini,  fakat bu soruda Amerikan üst düzey askere karşı saygısızlık olduğunu ileri sürdü.

Toner, "Bahsettiğiniz fotografları görmedim. Fakat üst düzey  askerlerin PKK lideleriyle el sıkıştığı ya da görüştüğü yönündeki ifadedeki  saygının ciddi şekilde sorgulanmasını isterim." dedi. Toner ayrıca, PKK'yı terör  örgütü olarak tanımladıklarını belirtti.

Öte yandan Toner, TSK'nın terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG'ye  yönelik operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Operasyonun bir önceki günden farklı yere yapıldığını kaydeden Toner,  "Türkiye'nin sınırlarını korumak için PKK terörizmine karşı yaptığı operasyonları  destekliyoruz. Bu operasyonlar Türkiye'nin PKK'ya karşı son birkaç yıl içerisinde  yaptığı operasyonların bir parçasıdır.'' diye konuştu.

Toner, "Türkiye'nin iki gün önce yaptığı operasyonlarla dün gece  yaptığı operasyonların coğrafi olarak bir bağlantısı yoktur." değerlendirmesini  yaptı.

TRT

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