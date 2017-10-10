Facebook Twitter Rss

ABD'den flaş 'vize' açıklaması!

ABD'den flaş 'vize' açıklaması!.24514
  • Giriş : 10.10.2017 / 22:18:00
  • Güncelleme : 10.10.2017 / 22:33:43

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize kriziyle ilgili ABD'den flaş bir açıklama daha geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizle ilgili bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Ankara Büyükelçisi John Bass'ın ülkenin "en iyi diplomatlarından biri" olduğunu ve Türkiye'den göçmen olmayan vize başvurularının askıya alınması kararının hem kendileri hem de Beyaz Saray ile koordinasyon içinde alındığını söyledi.

Nauert, Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, "Büyükelçi Bass'ın Türkiye'de görev yapmasından gurur duyuyoruz... Kendisi sahip olduğumuz en iyi diplomatlardan biridir. Bu karar, Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray ile koordinasyon içinde alınmıştır" dedi.

Sözcü, konsolosluk çalışanlarının tutuklanmasını "rahasız edici" bulduklarını belirterek, Türk hükümetinin neden böyle bir adım atmış olduğuyla ilgili bazı soru işaretlerinin bulunduğunu ifade etti.

Bass, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği görevine Eylül 2014'te atanmıştı. Görev süresinin sonuna yaklaşan Bass'ın yakın bir zamanda Türkiye'den ayrılması ve yeni görev yeri olan Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitmesi bekleniyor.

Rıdvan Dilmen: 'Al anahtarı’ derlerse alırım

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rusya: Türkiye kuralları sertleştirdi

Rusya: Türkiye kuralları sertleştirdi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Türkiye'nin Rus tarım ürünlerinin sevkiyat kurallarını sertleştir

Pentagon'dan kritik açıklama!

Pentagon'dan kritik açıklama!

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin ardından Pentagon'dan önemli bir açıklama geldi.

 

ABD Büyükelçisi Bass'a randevu yok!

ABD Büyükelçisi Bass'a randevu yok!

Adalet Bakanı Gül, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'a randevu vermedi.

Ampute Milli Takımı şampiyon oldu

Ampute Milli Takımı şampiyon oldu

Ampute Milli Takımı şampiyon oldu ve Türkiye'ye gurur dolu bir akşam yaşattı.

 

ABD'li Müşteşar bakanlığa çağrıldı

ABD'li Müşteşar bakanlığa çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı bakanlığa çağrıldı.

ABD konsolosluğunda 1 gözaltı daha

ABD konsolosluğunda 1 gözaltı daha

ABD başkonsosluğunda 1 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya