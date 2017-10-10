ABD'den flaş 'vize' açıklaması!
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizle ilgili bir açıklama geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Ankara Büyükelçisi John Bass'ın ülkenin "en iyi diplomatlarından biri" olduğunu ve Türkiye'den göçmen olmayan vize başvurularının askıya alınması kararının hem kendileri hem de Beyaz Saray ile koordinasyon içinde alındığını söyledi.
Nauert, Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, "Büyükelçi Bass'ın Türkiye'de görev yapmasından gurur duyuyoruz... Kendisi sahip olduğumuz en iyi diplomatlardan biridir. Bu karar, Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray ile koordinasyon içinde alınmıştır" dedi.
Sözcü, konsolosluk çalışanlarının tutuklanmasını "rahasız edici" bulduklarını belirterek, Türk hükümetinin neden böyle bir adım atmış olduğuyla ilgili bazı soru işaretlerinin bulunduğunu ifade etti.
Bass, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği görevine Eylül 2014'te atanmıştı. Görev süresinin sonuna yaklaşan Bass'ın yakın bir zamanda Türkiye'den ayrılması ve yeni görev yeri olan Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitmesi bekleniyor.
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